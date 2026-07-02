GIUSEPPE CONTE (M5S): “GOVERNO MELONI SU SICUREZZA HA FALLITO, CENTRI STORICI CITTA’ COME FAR WEST”

“Il tema sicurezza? Hanno fallito su tutto, hanno fallito anche su questo”. Così ai cronisti il presidente del M5S, Giuseppe Conte, a Napoli a margine della presentazione del suo libro. “Hanno preso voti soprattutto perché hanno illuso gli italiani che con loro sarebbe arrivata maggiore sicurezza. Invece su questo assolutamente siamo ancora più vulnerabili, perché ci scopriamo fragili, indifesi di fronte a uno Stato che butta soldi nelle armi, butta soldi dappertutto in spese assolutamente inutili, taglia la spesa sociale ma taglia anche la spesa sulla sicurezza”, spiega Conte.

“Non c’è stato alcun investimento per rafforzare la pianta organica delle forze di polizia. Si buttano soldi in Albania per uno spot elettorale che si è rivelato fallimentare con centri vuoti. Non si investe invece nelle città”. L’ex presidente del Consiglio evidenzia: “Avevamo proposto almeno un patto di sicurezza tra Prefetture e Comuni con un fondo, almeno partendo da 500 milioni in legge di Bilancio. Ci hanno rifiutato anche questo e non hanno fatto alcun investimento per una migliore illuminazione, per riqualificare le aree disagiate, per presidiare i centri storici anche delle grandi città che sono diventate un far west, a Napoli come a Roma e come a Milano. Hanno fallito su tutto, prendendo in giro gli italiani”, chiude Conte.