BENEVENTO. CLEMENTE MASTELLA AI SUOI CONCITTADINI: “PREGATE PER ME, SONO MALATO”

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ex ministro e parlamentare di lungo corso, nel corso del suo intervento durante le celebrazioni in onore della Madonna delle Grazie, ha rivelato pubblicamente di essere malato. “Pregate anche per me, anche io sono malato”, ha detto con la voce rotta dall’emozione secondo quanto riporta la testata Benevento News24. Parole che hanno lasciato sgomenti i fedeli presenti e fatto calare un silenzio carico di commozione all’interno della Basilica. “Spero di farcela”, ha aggiunto il primo cittadino di Benevento, prima di essere accompagnato da un lungo e caloroso applauso mentre tornava al suo posto.

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