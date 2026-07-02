CAVA DE’ TIRRENI. INCONTRO TRA IL SINDACO GIORDANO ED IL PROCURATORE CAPO CANNAVALE

Al Comune di Cava de’ Tirreni il sindaco Raffaele Giordano ha incontrato il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, Luigi Alberto Cannavale.

L’incontro ha rappresentato un importante momento di confronto istituzionale, a pochi mesi dall’insediamento del Procuratore Cannavale alla guida dell’ufficio giudiziario nocerino (avvenuto nello scorso mese di marzo) e a seguito delle recenti elezioni amministrative che hanno visto l’elezione del primo cittadino cavese.

Durante il colloquio sono stati affrontati i temi nevralgici relativi alla sicurezza del territorio, al contrasto alla criminalità e all’importanza della trasparenza amministrativa. Entrambe le parti hanno ribadito la ferma volontà di mantenere e rafforzare una collaborazione sinergica tra l’Amministrazione comunale, la Magistratura e le Forze dell’Ordine, intesa come pilastro fondamentale per garantire lo sviluppo sociale ed economico della comunità nel pieno rispetto delle regole.

“È stato un onore accogliere al Comune il Procuratore Cannavale, a cui ho formulato i migliori auguri di buon lavoro a nome di tutta la comunità cavese – ha affermato il sindaco Giordano – Questo incontro ha confermato una totale sintonia d’intenti: la cura e la crescita di Cava de’ Tirreni non possono prescindere da una difesa rigorosa della legalità e della sicurezza. La nostra Amministrazione opererà in totale apertura e collaborazione con la Procura; siamo convinti che solo facendo fronte comune si possa offrire ai cittadini onesti la tutela e la trasparenza che meritano”.