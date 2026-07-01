ROBERTO CELANO (FI): “LAVORI STADIO ARECHI, DOPO MIA INTERROGAZIONE GIUNTA FICO FA CHIAREZZA”

“Nel corso del Question Time da me promosso in Consiglio regionale abbiamo appreso con soddisfazione, dalle comunicazioni rese dall’Assessore Zabatta, che sono state finalmente reperite le risorse necessarie per il completamento dello Stadio Arechi ed è stato presentato il cronoprogramma degli interventi.”

Lo scrive, in una nota diffusa alla stampa, il Consigliere Regionale di Forza Italia Roberto Celano.

Si tratta di un passaggio importante che Salerno attende da troppo tempo e che rappresenta un primo risultato concreto rispetto a una vicenda che abbiamo seguito con grande attenzione, sollecitando più volte il Presidente Fico affinché individuasse le risorse indispensabili per porre rimedio ai gravi errori della precedente amministrazione regionale.

È ormai evidente, infatti, che la gestione guidata da De Luca aveva individuato risorse a valere sui fondi FESR poi rivelatesi non utilizzabili e bocciate dalle autorità europee, mettendo seriamente a rischio la realizzazione di un’opera strategica per la città di Salerno. Un errore che rischiava di compromettere definitivamente la realizzazione dell’opera.

Prendiamo quindi atto con favore dell’impegno assunto dall’attuale amministrazione regionale, che ha reperito le risorse necessarie per superare quella criticità. Un impegno che il Presidente Fico aveva assunto anche formalmente in Commissione Bilancio e che oggi trova finalmente un riscontro concreto. Adesso, però, non ci sono più alibi.

Continueremo a vigilare affinché agli annunci seguano i fatti, il cronoprogramma venga rispettato e i lavori procedano senza ulteriori ritardi. Salerno non può più permettersi promesse disattese, rinvii o opere incompiute.

I salernitani meritano certezze, trasparenza e risultati concreti. Da parte nostra continueremo a svolgere con determinazione il nostro ruolo di controllo e di proposta, nell’interesse della città e dei suoi cittadini.