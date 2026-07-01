OLEVANO SUL TUSCIANO. IL SINDACO CILIBERTI: “C’E’ CHI SCOPRE OGGI QUELLO CHE ALTRI REALIZZAVANO 26 MESI FA”

Peccato che qualcuno abbia perso un piccolo dettaglio: il 3 maggio 2024, ben 26 mesi fa, l’Amministrazione Ciliberti era già seduta ai tavoli dell’Ente Idrico Campano, insieme all’indimenticabile Super Armando Poppiti, per ottenere un risultato concreto per il territorio. “
Lo scrive il Sindaco di Olevano sul Tusciano Michele Ciliberti.
Non un video. Non una scoperta dell’ultima ora. Ma una variante progettuale accolta dall’Ente Idrico Campano che ha consentito di sbloccare il nuovo collettamento fognario di Via Eduardo De Filippo, Via Frosano e Via delle Ferriere, nell’ambito di un intervento da circa 2 milioni di euro finanziato dal Ministero dell’Ambiente.
La differenza è tutta qui.
C’è chi arriva dopo anni a fare un video per raccontare l’esistenza di un Ente.
E c’è chi, quando era il momento, bussava a quelle porte, presentava proposte, otteneva modifiche ai progetti e portava a casa risultati.
La politica non si misura con i reel, ma con gli atti. Non con gli slogan, ma con i finanziamenti. Non con le scoperte dell’ultimo minuto, ma con il lavoro fatto quando nessuno accendeva una telecamera.
Noi continuiamo a preferire la concretezza alla disinformazione del Partito del NO .
Perché le opere restano. I video…di chi si arrampica sugli specchi…risultano di pessimo gusto!!!