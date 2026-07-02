SALERNO. PAOLA DE ROBERTO: “IL NOSTRO IMPEGNO PER LA SOLIDARIETA’ ED I DIRITTI”

“Due conferenze stampa, un unico filo conduttore: la tutela dei diritti come fondamento della democrazia:

– la firma del Protocollo d’intesa tra il Comune di Salerno e la Casa Circondariale per l’attivazione di lavori socialmente utili che rappresenta un passo concreto verso il reinserimento sociale e il riconoscimento della dignità della persona, nel rispetto dei principi costituzionali. La conferma della volontà dell’Amministrazione di investire in percorsi di responsabilizzazione, riparazione e riconciliazione con la comunità;

– la presentazione del Salerno Pride che riafferma il valore dell’uguaglianza, del rispetto delle differenze e della libertà di ciascuno di vivere la propria identità senza discriminazioni. Il tema scelto per questa edizione, “Senza esclusione di corpi”, richiama una responsabilità che appartiene a tutti noi. Significa affermare che nessuna persona deve sentirsi invisibile, esclusa o discriminata e che la dignità umana rappresenta il fondamento di ogni comunità democratica.” Lo scrive Paola De Roberto, assessore comunale di Salerno alle Politiche Sociali.

In un tempo in cui il dibattito pubblico e le dinamiche sociali e politiche mostrano con sempre maggiore evidenza fragilità, tensioni e arretramenti sul terreno dei diritti, è indispensabile mantenere vivo un presidio costante dei valori che sono alla base della nostra democrazia: inclusione, solidarietà, giustizia sociale, pari opportunità e rispetto della dignità di ogni persona.

Sono questi i principi che orientano l’azione del Comune di Salerno, nella convinzione che la difesa dei diritti non riguardi singole categorie, ma rappresenti una responsabilità collettiva e il presupposto di una comunità più libera, coesa e civile.