CAVA DE’ TIRRENI. DALLA GIUNTA GIORDANO ARRIVA L’OK ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI

Il Comune di Cava de’ Tirreni intende aderire alla definizione agevolata autonoma dei tributi locali. È una delle principali novità a cui sta lavorando l’Amministrazione guidata dal sindaco di Cava Raffaele Giordano.

“L’adesione alla definizione agevolata autonoma comporta la possibilità, per i contribuenti morosi, di pagare tutte le somme dovute ai Comune, tra cui tributi come l’Imu, contravvenzioni e canoni, senza alcun tipo di multa o somma aggiuntiva. Un ulteriore vantaggio risiede nel fatto che viene data la possibilità di rateizzare il pagamento”, ha spiegato l’assessore al Bilancio e ai Tributi del Comune di Cava Marcello Murolo, che ha precisato: “È in corso la gara per l’individuazione del nuovo concessionario per la riscossione. Occorre, dunque, tener conto dei tempi della gara per farla procedere di pari passo con la definizione agevolata”.

Sono in corso valutazioni, inoltre, sulla possibilità di aderire alla rottamazione quinquies. Sul punto, l’assessore Murolo ha sottolineato: “C’è un aspetto che è importante precisare: questa rottamazione riguarderà soltanto i tributi affidati all’Agenzia delle Entrate – Riscossione. Da molti anni, il Comune di Cava non affida più la riscossione all’Agenzia, ma alla Soget. Per questo, per i cittadini potrebbe non esserci alcun interesse, anche perché i contribuenti che avevano delle pendenze hanno scelto di avvalersi delle possibilità offerte dalle rottamazioni precedenti”.

L’assessore al Bilancio e ai Tributi, infine, ha ricordato che la possibilità di accedere alla definizione agevolata autonoma vale solo per i tributi maturati fino all’anno 2023. “Per quelli maturati dal 2024 in poi – ha concluso – non ci sarà alcuna possibilità di pagare seguendo tale strada”.