MERCATO SAN SEVERINO. IL SINDACO SOMMA INCONTRO IL DG DELL’AZIENDA OSPEDALIERA CANTONE

“Ho tenuto l’incontro con Nicola Cantone -neo Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria «San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona»- che ha permesso ad entrambi di fare il necessario punto della situazione sul nostro presidio sanseverinese del Fucito.

Ho avuto modo di apprendere che è attualmente in corso una verifica dell’atto aziendale ospedaliero, propedeutica alla successiva approvazione di un aggiornato documento strategico di organizzazione destinato a riguardare anche il nostro presidio: entro settembre potremo avere le idee più chiare.” Lo scrive Antonio Somma, Sindaco del Comune di Mercato San Severino.

Nel corso del nostro colloquio sono stati affrontati diversi temi, tra cui le criticità -sia in termini di strutture che di personale- del Fucito e l’occasione è stata utile per sottoporre alla sua attenzione tutta una serie di osservazioni che furono, a suo tempo, già presentate in sede di redazione del precedente atto aziendale.

Nelle prossime settimane il neo Direttore Generale sarà in visita al Fucito e, in quella circostanza, avrà modo di verificare de visu la situazione e confrontarsi con i Primari di ciascun reparto anche rispetto alle rassicurazioni di una celere definizione delle procedure assunzionali in corso.