COMUNE DI PAGANI. LUCIA VUOLO INCONTRA I COMMISSARI PREFETTIZI: “SICUREZZA E SERVIZI PER I CITTADINI”

Redazione Agenda Politicadai Comuni

Questa mattina, presso gli uffici di Palazzo San Carlo, si è tenuto un importante e proficuo incontro tra i Commissari Straordinari del Comune di Pagani – il Vice Prefetto Dott.ssa Maria Cristina Caruso, il Viceprefetto Aggiunto Dott. Aniello De Angelis e il Dirigente Dott. Francesco Puglisi – e l’On. Lucia Vuolo (Lega).

Al centro del colloquio, svoltosi in un clima di costruttiva collaborazione, un elenco dettagliato di criticità urgenti e iniziative concrete volte a garantire il buon funzionamento della macchina comunale e il rilancio del territorio in questa delicata fase di transizione post-scioglimento del Consiglio Comunale.

L’Onorevole Vuolo ha sottoposto all’attenzione della Commissione sette punti chiave, strategici per il futuro della comunità paganese:

1. Sicurezza e videosorveglianza: Proposta l’istituzione di un Commissariato di Polizia a Pagani. Data la posizione geografica strategica della città nel sistema di vigilanza anche a confine con i paesi vesuviani, un nuovo presidio permetterebbe di potenziare la videosorveglianza h24 (oggi limitata dalla carenza di personale dedito al controllo) e contrastare l’ondata di furti nelle abitazioni.

2. Censimento e controllo alloggi: Richiesta la definizione di stringenti criteri di controllo per gli alloggi in affitto o comodato e un censimento mirato della popolazione immigrata residente.

3. Mercato Ortofrutticolo: Focus sulla governance della struttura, motore economico della città, sottolineando l’anomalia di una gestione commissariale liquidatoria che dura ormai da nove anni, a fronte di una proprietà comunale pari all’87%.

4. Rottamazione Agevolata: Proposta l’adozione di un piano di sanatoria per dare respiro a cittadini e imprese, includendo nella delibera IMU, TARI, multe e sanzioni stradali.

5. Urbanistica e PUC: Sollecitata l’approvazione del PUC e l’attuazione del recente Piano Casa, attraverso l’istituzione di un tavolo di concertazione permanente con gli ordini professionali locali.

6. Efficienza della macchina comunale: Interventi di riordino degli uffici per azzerare i tempi d’attesa (es. rilascio carte d’identità) e pianificazione di nuove assunzioni per colmare la storica carenza di organico di Palazzo San Carlo.

7. Decoro urbano e vivibilità: Richiesta maggiore informazione sulla raccolta differenziata e pulizia strade, oltre a urgenti piani di disinfestazione e manutenzione del verde. Accesa un’attenzione particolare sulla Villa Comunale, oggi incustodita, e sulla necessità di nuovi parchi gioco per i bambini.

L’On. Vuolo, nel ringraziare la Commissione per la sensibilità e l’ampia disponibilità dimostrate rispetto ai temi di interesse pubblico, ha ottenuto dai Commissari l’impegno a istituire incontri periodici per monitorare l’evoluzione delle tematiche sollevate nel corso del tempo.

Il commento dell’On. Lucia Vuolo:
“Ho trovato nella Commissione Straordinaria un pool di alti professionisti dello Stato di assoluto valore: figure capaci, disponibili e animate da un sincero desiderio di dare a Pagani il cambiamento che merita. Quando le istituzioni collaborano al di là dei ruoli, le risposte ai cittadini devono essere brevi, efficaci, immediate. È proprio nella solidità e nella certezza della Repubblica che risiede la forza per superare le passate criticità e riparare gli errori che, talvolta, rallentano la pubblica amministrazione. Pagani non è sola, e questo incontro lo dimostra”.

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