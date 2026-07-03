IL COMUNE DI OLEVANO SUL TUSCIANO OTTIENE IL PREMIO ELOGE 2026 PER BUONA GOVERNANCE

Il Comune di Olevano sul Tusciano è stato insignito del Premio Eloge 2026, prestigioso riconoscimento riservato ai Comuni Italiani Modelli di Buona Governance, nel corso della cerimonia ufficiale svoltasi presso la Camera dei Deputati.

Un traguardo di grande valore istituzionale che premia l’impegno dell’Amministrazione comunale nel promuovere una governance fondata sui principi della trasparenza, dell’efficienza, della partecipazione e della buona amministrazione.

A rappresentare il Comune di Olevano sul Tusciano alla cerimonia sono stati il Sindaco Michele Ciliberti, la Vice Sindaco Giusy Pastorino e il Consigliere comunale Raffaele Ferrara, protagonisti di una giornata particolarmente significativa per l’intera comunità.

Olevano sul Tusciano figura tra i soli 22 Comuni italiani insigniti del riconoscimento e tra i due soli enti della Provincia di Salerno, insieme al Comune di Bellizzi, ad aver ottenuto il Premio Eloge 2026, confermando il valore del percorso amministrativo intrapreso e la qualità del lavoro svolto negli ultimi anni.

«Ricevere questo premio nella prestigiosa sede della Camera dei Deputati rappresenta un’emozione profonda e un motivo di grande orgoglio istituzionale e personale – dichiara il Sindaco Michele Ciliberti –. Questo riconoscimento non è del Sindaco o dell’Amministrazione, ma appartiene all’intera comunità di Olevano sul Tusciano. È il risultato del lavoro quotidiano, della passione, della competenza e del senso di responsabilità con cui amministriamo il nostro territorio, mettendo sempre al centro il bene comune e la crescita della nostra comunità.

Desidero condividere questo importante traguardo con la Vice Sindaco Giusy Pastorino e con il Consigliere Raffaele Ferrara, che mi hanno accompagnato in questa significativa cerimonia e che, ogni giorno, contribuiscono con impegno e dedizione all’azione amministrativa. Un sentito ringraziamento va inoltre a tutti gli amministratori, ai dipendenti comunali, alle associazioni, ai volontari e ai cittadini che, ciascuno nel proprio ruolo, partecipano alla costruzione di una comunità sempre più forte, coesa e dinamica.

Essere tra i 22 Comuni italiani premiati e tra i soli due della Provincia di Salerno rende questo riconoscimento ancora più significativo. Colgo l’occasione per rivolgere le mie congratulazioni al collega Mimmo Volpe, Sindaco di Bellizzi, che per il terzo anno consecutivo riceve questo prestigioso attestato.

Il Premio Eloge non rappresenta un punto di arrivo, ma uno stimolo a fare ancora meglio. Continueremo a lavorare con entusiasmo, trasparenza, serietà e amore per la nostra terra, consapevoli che il futuro di Olevano sul Tusciano merita il massimo impegno da parte di tutti noi».

Il Premio Eloge rappresenta un importante riconoscimento alle amministrazioni locali che si distinguono per qualità amministrativa, capacità di governo e buone pratiche nella gestione della cosa pubblica, valorizzando il ruolo dei Comuni come istituzioni di prossimità al servizio dei cittadini.

Per Olevano sul Tusciano si tratta di un riconoscimento che rafforza il percorso intrapreso dall’Amministrazione comunale e che testimonia il valore di una visione amministrativa orientata allo sviluppo, alla partecipazione e alla crescita del territorio.