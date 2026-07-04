IL MINISTRO PIANTEDOSI: “MATTEO SALVINI ALL’INTERNO ? QUANDO RIVINCEREMO ELEZIONI NEL 2027”

“Resta la mia amicizia con Matteo Salvini, lui ha detto che non vuole a tornare ora al Viminale, ma che ci tiene a tornarci nuovamente quando vinceremo di nuovo le elezioni”. Così Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno, risponde dal palco di Pantelleria Mediterraneo d’autore alle voci su un ritorno di Salvini al Viminale al suo posto.

E sul suo futuro al termine di questo governo spiega: “Rientro nei ranghi come prefetto, alla peggio ho una tenuta in campagna in Irpinia, ci sono tante cose belle che si possono fare nella vita”, ha concluso,