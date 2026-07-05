OLEVANO SUL TUSCIANO. MICHELE CILIBERTI: “UNA GRANDE EMOZIONE RICEVERE PREMIO PER GOVERNANCE”

“Nella prestigiosa cornice della Camera dei Deputati, ho avuto l’onore di ricevere il Premio Eloge 2026, riservato ai “Comuni Italiani Modelli di Buona Governance”.

Un riconoscimento che accolgo con profonda gratitudine e che dedico all’intera comunità di Olevano sul Tusciano . È il frutto del lavoro quotidiano, della passione, dell’impegno e della visione condivisa di un’Amministrazione che ogni giorno opera con serietà e responsabilità per il bene del nostro territorio.” Lo scrive Michele Ciliberti, Sindaco del Comune di Olevano sul Tusciano.

Ad accompagnarmi in questa straordinaria giornata sono stati la Vice Sindaco Giusy Pastorino e il Consigliere Raffaele Ferrara, che ringrazio di cuore per la loro costante dedizione e per aver condiviso con me questo momento così significativo.

Essere tra i 22 Comuni italiani premiati è motivo di grande soddisfazione. Ancora più significativo è sapere che, tra questi, solo due appartengono alla Provincia di Salerno: Olevano sul Tusciano e Bellizzi. Un risultato che rende ancora più speciale questo traguardo.

Desidero rivolgere un affettuoso saluto al collega Mimmo Volpe, Sindaco di Bellizzi, che per il terzo anno consecutivo riceve questo prestigioso riconoscimento. Complimenti!

Questo premio non rappresenta un punto di arrivo, ma uno stimolo a fare ancora meglio. Continueremo a lavorare con entusiasmo, trasparenza e amore per la nostra terra, perché il futuro di Olevano sul Tusciano merita il massimo impegno da parte di tutti noi.

Questo riconoscimento è di ogni cittadino. È il premio di un’intera comunità.