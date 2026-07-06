ROBERTO CELANO (FI): “DEPOTENZIAMENTO DISTRETTO SANITARIO DI BATTIPAGLIA, ATTO INCOMPRENSIBILE”

“Apprendo con forte preoccupazione della decisione di trasferire gran parte dei servizi dello storico Distretto Sanitario di Piazza San Francesco a Battipaglia. Una scelta che rischia di penalizzare soprattutto le fasce più fragili della popolazione e che appare in evidente contraddizione con gli obiettivi di potenziamento della medicina territoriale più volte annunciati a livello nazionale e regionale.”

Lo dichiara il consigliere regionale della Campania di Forza Italia, Roberto Celano.

“Un presidio sanitario collocato nel cuore della città rappresenta un punto di riferimento essenziale per anziani, persone con disabilità, cittadini fragili e per quanti hanno difficoltà negli spostamenti. Ridurne le funzioni o trasferire la maggior parte dei servizi significa rendere meno accessibile il diritto alla salute e aumentare i disagi per migliaia di utenti.”

“Negli ultimi anni, peraltro, il Distretto ha già subito un progressivo depotenziamento, con riduzione dei servizi, carenza di personale e crescenti difficoltà organizzative. Questa ulteriore decisione rischia di rappresentare l’ennesimo arretramento della sanità di prossimità in un territorio che, invece, necessita di essere rafforzato.”

“Rivolgo pertanto un appello all’Amministrazione regionale affinché intervenga con tempestività, verificando le motivazioni che hanno determinato questa scelta e valutando ogni iniziativa utile a sospendere il trasferimento dei servizi, aprendo un confronto serio con l’ASL, il Comune di Battipaglia, gli operatori sanitari e le rappresentanze del territorio.”

“La sanità pubblica deve essere organizzata in funzione dei bisogni dei cittadini e non esclusivamente secondo logiche amministrative. La medicina territoriale costituisce uno dei pilastri del sistema sanitario e va preservata e rafforzata, non progressivamente svuotata.”

“Come consigliere regionale seguirò con la massima attenzione questa vicenda, portandola all’attenzione del Consiglio regionale e degli organi competenti, affinché la Regione Campania eserciti pienamente il proprio ruolo di indirizzo e controllo. I cittadini di Battipaglia meritano risposte concrete e servizi sanitari efficienti, accessibili e realmente vicini alla comunità.”

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