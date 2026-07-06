PRIMARIE DEL CENTRO SINISTRA, CONTE (M5S) PRENDE TEMPO: “QUESTIONE DA AFFRONTARE A TEMPO DEBITO”

“Primarie? Io sono stato l’ultimo ad aprire” a questo strumento. “Possono essere un ottimo strumento per alimentare il processo di partecipazione e allargare anche il perimetro della coalizione facendo partecipare i cittadini. A chi dice di scegliere il segretario del partito con più voti, dico ‘non l’abbiamo mai fatto per le regionali’ perché si cerca quello più competitivo. Se dobbiamo valutare altri criteri, non c’è solo un’alternativa, ce ne sono di più. Ma sono questioni che affronteremo a tempo debito. Adesso dobbiamo concentrarci sul programma”. Lo dice il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, a Sky Live in.

Dopo Nova, “ci confronteremo e troveremo il modo migliore essere competitivi e per mandare a casa questo governo, perché i fallimenti sono tantissimi”, soprattutto “sul loro terreno, come la sicurezza e l’immigrazione. Li dobbiamo mandare a casa, ora tocca a noi”, aggiunge Conte.