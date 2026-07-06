IL GRADIMENTO PER I PRESIDENTI DI REGIONE: AL PRIMO POSTO ANTONIO DECARO (PUGLIA), SOLO DECIMO ROBERTO FICO

C’è il Presidente della Regione Puglia Antonio De Caro, al primo posto, quest’anno, della classifica sull’indice di gradimento nei confronti dei Governatori, elaborato da Il Sole 24 Ore. Per il Presidente della Regione Campania Roberto Fico solo il decimo posto, con un consenso in discesa, dal 60 al 55%.

La classifica dei Governatori registra due ingressi: quello, in testa, di Antonio Decaro (alla guida della Puglia per il centro-sinistra) che con il suo 66% aggiunge due punti al risultato elettorale, e quello di Alberto Stefani che a capo della Regione Veneto per il centro destra tocca il 65% (+0,6% rispetto alle elezioni). Chiude il podio Massimiliano Fedriga ( Friuli Venezia Giulia per il centro-destra) che con il suo 64% perde lo 0,2 percento. Negativo i due risultati di coda, non solo perché si tratta delle due ultime posizioni ma perché tanto per Francesco Roberti ( Molise , centro-destra) che per Francesco Rocca ( Lazio, centro-destra) le due percentuali di gradimento, il 42% per entrambi, segnano una flessione di due punti rispetto al governance poll precedente e un calo importante rispetto al dato elettorale, rispettivamente di 20,2 punti e di 11,9.