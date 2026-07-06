GAETANO MANFREDI TRA I TRE SINDACI ITALIANI PIU’ APPREZZATI DAI CITTADINI: LA CLASSIFICA DE IL SOLE 24 ORE

Sara Funaro, Sindaco di Firenze, condivide il podio con due figure consolidate del consenso locale: Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno e vincitore dell’edizione 2025, e Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e presidente dell’ANCI . La crescita della sindaca di Firenze appare netta e radicata nella gestione amministrativa, riconosciuta dai cittadini dopo due anni di mandato, in contrasto con la maggiore cautela registrata nel 2025. Più contenuto l’aumento di Silvia Salis, sindaca di Genova , che si colloca al 33° posto con il 55% dopo il primo anno di mandato.

La classifica mostra inoltre forti movimenti nelle posizioni immediatamente successive al podio. L’incremento di Funaro è significativo, ma non è il più vistoso: il sindaco di Messina Federico Basile guadagna 12 punti, passando dal 50% al 62% e risalendo dal 73° al 5° posto. Un risultato influenzato anche dal recente ritorno alle urne, che lo ha visto rieletto al primo turno con il 58,4%, generando una sorta di “seconda luna di miele” con gli elettori. Undici punti in più arrivano anche al sindaco di Palermo Roberto Lagalla, che si allontana dalle ultime posizioni, mentre la maglia nera torna al sindaco di Trapani Giacomo Tranchida.

Nella parte alta della graduatoria cresce la presenza del Mezzogiorno. Al quarto posto si colloca Massimo Zedda, sindaco di Cagliari , che guadagna otto punti raggiungendo il 63%. Seguono Pierluigi Biondi all’Aquila (61%), l’ex ministro Clemente Mastella a Benevento e Vincenzo Voce a Crotone , confermando una dinamica di consenso particolarmente vivace nel Sud.

A meno di un anno da un turno amministrativo che coinvolgerà molte grandi città, la classifica del Governance Poll diventa un indicatore strategico per partiti e coalizioni impegnati nella definizione delle candidature. Tra i sindaci al termine del primo mandato, Gaetano Manfredi conferma numeri solidi, mentre Roberto Gualtieri a Roma registra una ripresa significativa rispetto al 2025: 54%, con un aumento di otto punti e 48 posizioni. A Torino Stefano Lo Russo sale al 55% al 33° posto, mentre a Bologna Matteo Lepore si mantiene di poco sopra il 50%. A Milano Beppe Sala chiude il secondo mandato con un consenso del 59,5%, al 10° posto.