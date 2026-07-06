GIUSEPPE FABBRICATORE (FDI: “A PETRURO IRPINO PER LA NOTTE DEI PICCOLI GUERRIERI PER LA RICERCA”

“E’ stato molto emozionante prendere parte ad un evento di valore e di comunità che evidenzia ancor di più l’importanza di sostenere, come Istituzioni, la ricerca per lo studio, la prevenzione e la cura delle patologie infantili, per costruire la speranza”.

E’ quanto ha affermato il Vice presidente del Consiglio Regionale della Campania, Giuseppe Fabbricatore, intervenendo, a Petruro Irpino, all’evento ‘La Notte dei Piccoli Guerrieri per la Ricerca”, insieme con il Sindaco di Petruro Irpino, Giuseppe Lombardi, il Presidente dell’Associazione Piccolo Grande Amore, Alfonso Malafronte, il presidente della Pro Loco di Petruro Irpino, i Sindaci dei Comuni limitrofi e il vicesindaco di Santa Maria la Carità.

“Questa bellissima iniziativa evidenzia, altresì, il valore della solidarietà e dell’importante lavoro svolto dai volontari delle associazioni che sostengono i piccoli pazienti e le loro famiglie, in uno sforzo corale, che vede coinvolte Istituzioni, associazioni e cittadini, per il presente ed il futuro delle nostre comunità”.