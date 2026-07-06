CAVA DE’ TIRRENI. RAFFAELE GIORDANO DOPO LE COMUNALI FESTEGGIA ANCHE LA DISFIDA DEI TROMBONIERI

Prima le Comunali di Cava de’ Tirreni, poi la Disfida dei Trombonieri, uno degli eventi piu’ sentiti nel centro metelliano, con il suo Casale Senatore: per il Sindaco Raffaele Giordano è un 2026, davvero, da incorniciare. Da sempre vicino alla tradizioni del territorio, il Sindaco Raffaele Giordano fa anche parte del gruppo di fuoco del Casale Senatore che, nella serata di ieri, si è aggiudicata la 50esima edizione della Disfida dei Trombonieri, in uno stadio Simonetta Lamberti pieno che non ha fatto mancare il proprio sostegno a tutti i partecipanti.

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