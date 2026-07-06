COMUNE DI SALERNO. IL 9 LUGLIO SI DECIDE IL NOME DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, IL 16 LO SI VOTA

Sarà il gruppo di maggioranza dei consiglieri comunali di Salerno, convocato per una riunione a Palazzo di Città giovedi’ 9 Luglio, a decidere il nome del prossimo Presidente del Consiglio, ultimo tassello da assegnare dopo le elezioni comunali dello scorso maggio. Il Sindaco di Salerno Vincenzo De Luca, invece, presenterà il suo programma di Governo, insieme alla Giunta – che da tempo è al lavoro – nella giornata del 16 Luglio, quando nel Salone dei Marmi, sarà convocata la prima seduta del nuovo Consiglio Comunale di Salerno. Intanto, in vista della riunione del prossimo 9 Luglio, si moltiplicano le voci sul nome che potrebbe essere proposto alla maggioranza per il ruolo di Presidente del Consiglio Comunale: pare tramontata l’ipotesi di Eva Avossa, crescono, invece, le quotazioni di Angelo Caramanno, che alla guida dell’assise cittadina c’è gia stato. Il principio potrebbe essere quello della continuità.

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