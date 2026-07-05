ATTILIO PIERRO (FUTURO NAZIONALE): “CONGRATULAZIONE A DI CAPUA PER NOMINA COORDINATORE IN CAMPANIA”

“Congratulazioni all’Avv. Catello Di Capua (Lello) per la sua nomina a Responsabile Regionale della Campania, decisa dal Coordinatore Nazionale Massimiliano Simoni d’intesa con il Presidente Roberto Vannacci. Questa designazione rafforza ulteriormente la nostra struttura nel Sud e rappresenta un importante passo nella fase costituente del partito. Sono certo che con la competenza e l’impegno dell’Avv. Di Capua, faremo un ottimo lavoro. Avanti insieme per il futuro della nostra Regione e dell’intero Paese”.

Così il deputato di Futuro Nazionale con Vannacci Attilio Pierro.