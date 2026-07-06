NOCERA INFERIORE. IL SINDACO DE MAIO: “AL VIA ISCRIZIONI ASILI NIDO, NUOVI FINANZIAMENTI PER ARREDI”

“Sono aperte le iscrizioni agli asili nido comunali per l’anno educativo 2026/2027, rivolte ai bambini dai 3 ai 36 mesi.

C’è tempo per presentare la domanda fino a mercoledì 23 luglio 2026.

Oltre al nido ‘San Francesco’ di via Paolo Giovio (attivo dal 1° settembre con 60 posti), la rete si amplia con due nuove strutture in corso di realizzazione a Fiano (via Campanile dell’Orco) e in Via Giovanni Falcone (traversa di via Crudele), pronte entro il 31 dicembre 2026.

Invito le famiglie interessate a fare domanda già adesso per la definizione delle graduatorie; rette e frequenza partiranno solo dall’effettivo avvio del servizio.”

Lo scrive Paolo De Maio, Sindaco del Comune di Nocera Inferiore.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha assegnato definitivamente al nostro Comune 264.000 euro per dotare i due nuovi nidi di arredi didattici innovativi, sicuri e sostenibili, inclusi spazi esterni accessibili anche ai bambini con disabilità.

Il modello di domanda sarà disponibile al nido ‘San Francesco’ o sul sito del Comune.

Può essere consegnato a mano all’Ufficio Protocollo (Piazza Diaz n. 1) o via PEC a ⁠servizio.socialeprofessionale@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it⁠.

Stiamo investendo con i fatti sulla prima infanzia per garantire spazi sicuri, moderni e di qualità a tutta la nostra comunità.