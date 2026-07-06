ANTONIO TAJANI (FORZA ITALIA): “CRESCITA VANNACCI ? NOI SIAMO CONTRO CAMPO LARGO DELLA PATRIMONIALE”

L’aumento di consenso di Vannacci fa paura al centrodestra? “Io penso a quello che devo fare io. A far crescere i consensi per Forza Italia che è il partito che ho l’onore di guidare. Lo possiamo fare se continueremo a batterci per la riduzione della pressione fiscale”. Lo ha detto il vicepremier e segretario nazionale di Fi Antonio Tajani in un punto stampa a Reggio Calabria.

“Meno tasse per tutti, abbattere le tasse sulle tredicesime, ridurre l’Irpef dal 35% al 33% fino a 60mila euro, detrarre dalle tasse tutte le spese sanitarie nell’anno in cui vengono effettuate. Certamente noi siamo contro il campo largo della patrimoniale e dell’aumento delle tasse di successione”.