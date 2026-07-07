PROVINCIA DI SALERNO. GIOVANNI GUZZO: “UN NUOVO SIMBOLO ALL’INTERNO DEL PORTO DI CAMEROTA”

Marina di Camerota rappresenta una delle eccellenze della nostra provincia e questo intervento contribuisce a renderla ancora più competitiva, più bella e più capace di valorizzare le proprie straordinarie risorse.”
Lo scrive Giovanni Guzzo, Vice Presidente della Provincia di Salerno.
La Provincia continuerà ad essere al fianco dei Comuni che investono nella qualità delle infrastrutture, nella sicurezza e nello sviluppo sostenibile, perché crediamo che la crescita della nostra terra passi dalla capacità di fare rete e di costruire insieme il futuro.
Un plauso dunque al Sindaco Mario Scarpitta ed alla sua Amministrazione comunale, oltre che a quanti hanno lavorato alla realizzazione di quest’opera e a tutti coloro che, ogni giorno, rendono vivo questo porto: operatori, pescatori, diportisti, associazioni e cittadini.
L’augurio è che quest’opera diventi sempre più un simbolo di crescita, di accoglienza e di speranza per Marina di Camerota e per l’intero Cilento.