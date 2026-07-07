PROVINCIA DI SALERNO. GIOVANNI GUZZO: “UN NUOVO SIMBOLO ALL’INTERNO DEL PORTO DI CAMEROTA”

Marina di Camerota rappresenta una delle eccellenze della nostra provincia e questo intervento contribuisce a renderla ancora più competitiva, più bella e più capace di valorizzare le proprie straordinarie risorse.”

La Provincia continuerà ad essere al fianco dei Comuni che investono nella qualità delle infrastrutture, nella sicurezza e nello sviluppo sostenibile, perché crediamo che la crescita della nostra terra passi dalla capacità di fare rete e di costruire insieme il futuro.

Un plauso dunque al Sindaco Mario Scarpitta ed alla sua Amministrazione comunale, oltre che a quanti hanno lavorato alla realizzazione di quest’opera e a tutti coloro che, ogni giorno, rendono vivo questo porto: operatori, pescatori, diportisti, associazioni e cittadini.