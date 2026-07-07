PROVINCIA DI SALERNO. ANNARITA FERRARA: “CON PROGETTO PRISMA AL FIANCO VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE”

Redazione Agenda PoliticaTutte le notizie
“Nella Sala Bottiglieri della Provincia di Salerno abbiamo fatto il punto sul Progetto PRISMA con Elisa Ercoli (Presidente di Differenza Donna), le colleghe delle istituzioni assessora regionale Claudia Pecoraro e i vertici della Magistratura, tra cui il Procuratore Raffaele Cantone. La loro presenza dimostra che lo Stato è unito e compatto.
​Il Progetto PRISMA non è burocrazia, ma un organismo vivo capace di intercettare anche la luce più fioca e trasformarla in risposte concrete, integrate e multidisciplinari per le donne vittime di violenza.”
Lo scrive Annarita Ferrara, Consigliera Provinciale con delega alle Pari Opportunità. 

​Come Provincia abbiamo un obiettivo chiaro: non lasciare mai più nessuna donna da sola, soprattutto nei territori più isolati.
​Ci muoviamo su due fronti:
Tutela e Giustizia: per blindare la sicurezza di chi denuncia con risposte immediate.
Prevenzione e Cultura: educando le giovani generazioni e promuovendo l’indipendenza economica. Perché non c’è vera libertà senza autonomia materiale.
​Grazie a Daniela Palladino per il coordinamento e a tutta la straordinaria squadra di Differenza Donna. Continuiamo a stringere questa rete, maglia dopo maglia, per cancellare la solitudine.
​Buon lavoro a tutti noi!

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