A NAPOLI LA PRIMA CONVENTION DEL CAMPO LARGO VERSO LE POLITICHE DEL 2027

Parte da Napoli, questo pomeriggio, la vera e propria campagna elettorale del Campo Largo verso le elezioni Politiche del 2027. Al lavoro per cambiare l’Italia, il titolo dell’iniziativa in programma, nel capoluogo partenopeo, a partire dalle 19:30 in Piazza del Gesu’, con la partecipazione dei leader dei partiti del centro sinistra, a cominciare da Elly Schlein e Giuseppe Conte. Si parte dalla Campania, vera roccaforte del Centro Sinistra, come hanno dimostrato prima le Regionali del 2025 ed anche le amministrative concluse lo scorso mese di Giugno.

Conte e Schlein, con lo sfondo delle Primarie per la scelta del leader del Campo Largo ma anche con l’imminente riforma della Legge Elettorale, sulla quale, fino ad oggi, i leader del Centro Sinistra hanno espresso opinioni generali, senza – ad esempio – entrare nel merito della questione preferenze.