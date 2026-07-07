GIUSEPPE FABBRICATORE (FDI): “CON NUOVO PORTO CAMEROTA, ALTRO RILANCIO PER TURISMO NEL CILENTO”

“Il completamento dei lavori di potenziamento progettuale, messa in sicurezza ed adeguamento infrastrutturale della zona portuale di Marina di Camerota, grazie ad un investimento infrastrutturale complessivo di 6,4 milioni di euro ed alla sinergia istituzionale ai vari livelli, costituisce una grandissima opportunità di crescita per la comunità e per l’intero territorio del Cilento. Di questo siamo molto orgogliosi e soddisfatti”.

E’ quanto ha affermato il Vicepresidente del Consiglio Regionale della Campania, Giuseppe Fabbricatore, nel partecipare alla cerimonia con altri rappresentanti istituzionali per l’inaugurazione dell’opera.

“La collaborazione istituzionale, tra Governo ed Enti locali, nel rispetto dei reciproci ruoli, è fondamentale ed ha determinato questa straordinaria svolta per far correre l’economia locale del nostro bellissimo Cilento” – ha evidenziato l’esponente di “Fratelli d’Italia” – che ha aggiunto: “la tutela della pesca, con la riorganizzazione degli spazi, con una netta separazione tra l’area commerciale dei pescatori locali ed i flussi diportistici; la sicurezza e la navigabilità, con il dragaggio dei fondali ed il rinforzo dei moli, per offrire un porto sicuro anche ad imbarcazioni di maggiori dimensioni; la funzionalità dei servizi, con il rifacimento strutturale delle banchine e dei sottoservizi. Tutto questo – sottolinea Fabbricatore – fa sì che la zona portuale si fonda in perfetta armonia con lo splendido Lungomare Trieste. È importante continuare a lavorare con questo spirito di cooperazione e con la politica dei fatti per il futuro del Cilento e per l’ ulteriore sviluppo turistico ed economico del territorio”.