IL DISEGNO DI LEGGE FASCINA (FORZA ITALIA) ANTI MARANZA: ETA’ PUNIBILE DA 14 A 13 ANNI

E’ stata incardinata oggi in commissione Giustizia della Camera la proposta di legge di FI ‘anti maranza’ (a prima firma Marta Fascina), che punta ad abbassare l’età minima di imputabilità penale dei minori da 14 a 13 anni.

Il testo, formato da due articoli, è sottoscritto da vari esponenti del gruppo azzurro a Montecitorio. “È importante sottolineare -viene denunciato nell’introduzione del provvedimento- che utilizzare soggetti infra-quattordicenni – anche da parte della criminalità organizzata – per compiere reati, spesso gravissimi contro la persona e il patrimonio, è un fenomeno radicato in modo trasversale in tutto il Paese, non solo nelle aree urbane e suburbane del meridione, ma anche in molte grandi città del Nord e del centro Italia”. La proposta di modifica, scrive il relatore, il forzista Pietro Pittalis, nasce ”per dare un segnale” sia nel contrasto al fenomeno delle baby gang visto che la criminalità fa sempre più ricorso a questi minori.