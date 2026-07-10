PINA PICIERNO CONTRO GIUSEPPE CONTE: “HA RESO IL CAMPO LARGO UN CAMPO LAVROV”

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“Conte ha fatto l’ennesima vergognosa piroetta in Tv attribuendo al Generale Alexus Grynkewich cose che non ha mai detto. I fatti: a metà giugno all’Ila Berlin Air Show il Generale ha detto: ‘Il mio compito è garantire che la Russia capisca che, se dovesse tentare qualcosa negli Stati baltici, non ci riuscirebbe. E proprio perché sa che non ci riuscirebbe, non correrà un rischio del genere’. Grynkewich si era anche rallegrato perché ‘la maggior parte degli alleati ha aumentato i propri bilanci per la difesa, l’anno scorso, ma il denaro da solo non basta a creare capacità: occorre che ciò avvenga attraverso una base industriale solida e innovativa’ “. Lo afferma Pina Picierno vicepresidente del Parlamento europeo.

“Conte – prosegue – traduce l’intervento del Generale in campolarghese e attribuisce a Grynkewich questa frase : ‘Posso dire che né oggi né domani la Russia rappresenta una minaccia per l’Europa’ e sulla base di una frase mai pronunciata la nota conclusione ‘stanno costruendo una minaccia russa per convincerci che dobbiamo armarci fino ai denti per andare a far guerra’. Dal Campo Largo al Campo Lavrov. Signore, aiutali”, conclude Picierno.

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