IL RETROSCENA. TENSIONE E NERVI TESI, A NAPOLI, TRA DIRIGENTI DEL PD PRIMA DEL COMIZIO DI ELLY SCHLEIN

Qualcosa non è andato per il verso giusto e, cosi’, nel Pd Regionale della Campania, le vecchie ruggini – risalenti alla fase pre congressuale – sono riemerse, a quanto si apprende, nel retro palco di Piazza del Gesu’, a Napoli, nella serata di ieri. Un confronto, cosi’ riportano fonti accreditate, abbastanza acceso tra il Segretario Regionale del Pd Piero De Luca ed il deputato Marco Sarracino, insieme all’europarlamentare Sandro Ruotolo. Un segnale di nervosismo all’interno del Partito Democratico della Regione Campania che si appresta ad affrontare una nuova stagione elettorale, con le amministrative 2027 ma, soprattutto, con le Elezioni Politiche del prossimo anno. E la vera materia del contendere – pare chiaro a tutti – è chi, in Campania, proporrà le candidature alla Segreteria Nazionale di Elly Schlein.

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