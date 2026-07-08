LA NUOVA LEGGE ELETTORALE. NUOVI INCONTRI TRA I RAPPRESENTANTI DEL CENTRO DESTRA

“Continuiamo a lavorare su tutto, stiamo valutando. Ci sono sicuramente passi avanti e questioni ancora da vedere, ma c’è tempo fino a lunedì”. Lo ha detto Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, al termine della riunione degli sherpa del centrodestra sulla legge elettorale. Donzelli ha spiegato che restano da verificare “non solo questioni politiche, ma anche tecniche”, comprese quelle relative alle “preferenze”. Quanto all’ipotesi di un incontro tra i leader della coalizione, Donzelli ha osservato che “il governo è sempre rimasto fuori. Ognuno, come leader, ha una propria idea ma, avendo anche ruoli istituzionali, pensa a governare l’Italia”. Per questo, ha concluso, un vertice dei leader “tenderei a escluderlo. Loro si occupano del Paese”.

Share on: WhatsApp