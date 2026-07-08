REGIONE CAMPANIA. INCONTRO A PALAZZO SANTA LUCIA TRA ROBERTO FICO E GIUSEPPE CONTE

“Oggi è venuto a trovarmi a Palazzo Santa Lucia il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.

Con Giuseppe abbiamo condiviso anni molto intensi e tra i più complessi della storia recente del nostro Paese, ma anche la soddisfazione di aver portato avanti battaglie e provvedimenti importanti nell’interesse dei cittadini.”

Lo scrive il Presidente della Regione Campania Roberto Fico.

Oggi abbiamo parlato del lavoro che stiamo portando avanti anche in Regione e dei temi che hanno contraddistinto il nostro percorso: una sanità più vicina ai cittadini, il diritto al lavoro, la tutela dell’ambiente, l’attenzione per i diritti e soprattutto per chi è più fragile. Il modo migliore per dare forza alle idee è trasformarle in scelte concrete. Ed è quello che stiamo provando a fare ogni giorno, qui in Campania.