SALERNO CELEBRA I 60 ANNI DELLA UNIONE DEI GIOVANI COMMERCIALISTI: L’EVENTO IL 10 LUGLIO

Con il XXII Forum dei Giovani Commercialisti in programma venerdì prossimo, 10 luglio, a partire dalle ore 15 al Lloyd’s Baia Hotel, l’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili celebra i “60 anni di Unione e cambiaMENTI”. Un anniversario importante per la principale associazione sindacale e di categoria italiana che rappresenta i professionisti under 43 e che ad oggi riunisce circa 10.000 soci in oltre 100 unioni locali, con l’obiettivo di tutelare gli interessi dei giovani professionisti, promuovere la formazione continua e facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro. Sessant’anni di attività, confronto e rappresentanza che saranno ripercorsi nel corso dell’appuntamento di venerdì con autorità, rappresentanti delle istituzioni di categoria e i presidenti che hanno guidato l’UNGDCEC dal 1966 a oggi contribuendo alla crescita dell’Associazione.

“È un onore per la nostra città e per la nostra comunità professionale ospitare, dopo oltre dieci anni, un appuntamento della principale associazione sindacale che rappresenta i professionisti under 43 e in particolare questo traguardo che testimonia oltre mezzo secolo di impegno e valori condivisi da generazioni di colleghi” commenta il presidente dell’Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (ODCEC) di Salerno Sergio Cairone. “Ringrazio il presidente UNGDCEC Francesco Cataldi, la sua giunta, il Presidente della Fondazione Centro Studi UNGDCEC Francesco Savio, e in particolare il collega salernitano Carlo De Luca segretario UNGDCEC per aver scelto Salerno per questo evento e per il lavoro identitario e valoriale che portano avanti al livello nazionale, così come fa eccellentemente sul nostro territorio il collega Francesco Diana presidente dell’Unione Giovani Salerno. L’aver scelto Salerno nell’anno in cui, tra l’altro, l’UNGDCEC SA celebra i suoi 50 anni, certamente rappresenta un riconoscimento per l’attività sindacale fatta su questo territorio. Da associato e da past president dell’Unione locale posso testimoniare quanto sia importante per chi muove i primi passi nella professione la forza dell’aggregazione in una visione che ha sempre puntato nello spirito di appartenenza come fonte di crescita personale e professionale. Un modus operandi che ha contribuito all’evoluzione della categoria e che continua ad essere tanto più attuale e urgente oggi per continuare a contribuire alla tutela delle giovani generazioni e al futuro della nostra professione”.

Con il presidente dell’ODCEC di Salerno Sergio Cairone, porteranno i saluti istituzionali il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca, il presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Elbano de Nuccio, il presidente Cassa Dottori Commercialisti Ferdinando Boccia, il presidente Cassa Ragionieri Luigi Pagliuca, il presidente Fondazione ODCEC Salerno Gianvito Morretta, il presidente Confprofessioni Marco Natali. Introduce i lavori il Segretario UNGDCEC Carlo De Luca, mentre la relazione di apertura è affidata al presidente UNGDCEC Francesco Cataldi.