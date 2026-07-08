CAVA DE’ TIRRENI. VENERDI’ 10 LUGLIO LA PRIMA SEDUTA DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE

Redazione Agenda Politicadai Comuni

Venerdì prossimo 10 luglio, alle ore 10,30, nell’aula consiliare, si terrà la prima riunione del nuovo Consiglio comunale.

All’ordine del giorno l’esame della condizione degli eletti e la convalida dell’elezione del sindaco e dei consiglieri comunali; il giuramento del sindaco Raffaele Giordano; l’elezione del presidente e del vicepresidente del Consiglio comunale; la comunicazione dei componenti della Giunta; la nomina della Commissione Elettorale Comunale e della Commissione per la revisione degli elenchi dei Giudici popolari.

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