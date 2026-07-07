OLEVANO SUL TUSCIANO. DAL 13 LUGLIO PARTE IL PIANO POLIZIA LOCALE PER I CONTROLLI NOTTURNI DEL TERRITORIO

L’Amministrazione Comunale di Olevano sul Tusciano rafforza il proprio impegno sul fronte della sicurezza urbana, della tutela della vivibilità e del rispetto delle regole. A partire da domenica 13 luglio prenderà ufficialmente il via il progetto “Olevano in Sicurezza”, un piano straordinario di potenziamento delle attività della Polizia Locale che accompagnerà l’intera stagione estiva, con un’estensione dell’orario di servizio fino all’1.00 di notte in diversi giorni della settimana.

Si tratta di un intervento fortemente voluto dall’Amministrazione comunale per dare una risposta concreta alle numerose segnalazioni pervenute da cittadini, residenti e operatori economici, che negli ultimi mesi hanno evidenziato la necessità di un maggiore presidio del territorio soprattutto nelle ore serali e notturne.

L’iniziativa rappresenta un risultato particolarmente significativo anche sotto il profilo organizzativo: da almeno quindici anni il Comune di Olevano sul Tusciano non disponeva di un servizio notturno della Polizia Locale. Un servizio che oggi viene ripristinato grazie ad un importante lavoro di programmazione dell’Amministrazione comunale e alla riorganizzazione del personale, con l’obiettivo di garantire una presenza più costante e qualificata sul territorio in uno dei periodi dell’anno caratterizzati dalla maggiore affluenza di persone.

Nell’ambito del progetto saranno intensificati i pattugliamenti nelle ore serali e notturne, con particolare attenzione alle aree maggiormente frequentate durante il periodo estivo. Gli agenti della Polizia Locale saranno impegnati nel contrasto agli schiamazzi notturni, nei controlli sui veicoli modificati o eccessivamente rumorosi, nelle verifiche contro la sosta selvaggia che spesso ostacola la circolazione e mette a rischio la sicurezza di automobilisti e pedoni, oltre che nel controllo del rigoroso rispetto dell’ordinanza sindacale che vieta l’utilizzo di fuochi d’artificio non autorizzati.

L’obiettivo dell’Amministrazione non è quello di limitare le occasioni di socialità e di svago, ma di garantire un equilibrio tra il diritto al divertimento e quello al riposo, assicurando che tutti possano vivere il territorio in condizioni di sicurezza, serenità e rispetto reciproco.

«La sicurezza non può essere soltanto uno slogan da evocare nei momenti di difficoltà, ma deve tradursi in scelte amministrative concrete e quotidiane», dichiara il Sindaco e Consigliere Provinciale Michele Ciliberti. «Con il progetto “Olevano in Sicurezza” manteniamo un impegno assunto con i cittadini e dimostriamo che ascoltare significa anche intervenire. Abbiamo raccolto le richieste provenienti dalle famiglie, dai residenti e dagli operatori commerciali e abbiamo costruito una risposta seria, organizzata e duratura. Il ritorno del servizio notturno della Polizia Locale, assente da oltre quindici anni, rappresenta un traguardo importante per il nostro Comune e testimonia la volontà di investire nella tutela del territorio. Vogliamo un paese più ordinato, più sicuro e più vivibile, dove il rispetto delle regole sia patrimonio condiviso e dove il divertimento non si trasformi mai in motivo di disagio per gli altri.»

Un ruolo determinante nella realizzazione del progetto è stato svolto dall’Assessora al Personale Michela Di Feo, che ha seguito il percorso di riorganizzazione necessario per rendere possibile il potenziamento del servizio.

«Questo risultato è il frutto di un intenso lavoro amministrativo e organizzativo», sottolinea l’Assessora Michela Di Feo. «Abbiamo creduto fin dall’inizio nella necessità di rafforzare il servizio della Polizia Locale, consapevoli che una macchina amministrativa efficiente passa anche attraverso una corretta valorizzazione del personale. Ripristinare un servizio notturno che mancava da almeno quindici anni non era affatto scontato: è stato necessario pianificare, organizzare e creare le condizioni affinché gli agenti potessero garantire una presenza efficace anche nelle ore più delicate della giornata. Ringrazio il Comando della Polizia Locale e tutti gli operatori che, con professionalità e senso del dovere, hanno condiviso questo importante percorso.»

L’Amministrazione comunale ribadisce che il progetto “Olevano in Sicurezza” rappresenta solo una delle azioni inserite in un più ampio programma di valorizzazione del territorio e di rafforzamento dei servizi ai cittadini. La presenza più capillare della Polizia Locale contribuirà non soltanto a prevenire comportamenti illeciti o incivili, ma anche a rafforzare il rapporto di fiducia tra istituzioni e comunità, offrendo un presidio costante capace di garantire maggiore tranquillità a residenti, visitatori e attività economiche.

L’obiettivo è costruire un modello di convivenza fondato sul rispetto delle regole, sulla responsabilità individuale e sulla collaborazione tra cittadini e istituzioni. Per l’Amministrazione comunale, infatti, una comunità più sicura è anche una comunità più civile, più attrattiva e più forte.

Con “Olevano in Sicurezza” il Comune conferma dunque la propria volontà di continuare ad ascoltare il territorio, trasformando le esigenze dei cittadini in interventi concreti, efficaci e misurabili, nella convinzione che una presenza qualificata delle istituzioni rappresenti il primo presidio di legalità e di tutela della qualità della vita.