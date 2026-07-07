GIANFRANCO LIBRANDI (FORZA ITALIA): “HA RAGIONE SINDACO PROCIDA, NIENTE STOP A TAC SENZA ALTERNATIVE”

“Il sindaco Luigi Muro ha assunto una decisione giusta e responsabile. Non si possono sospendere servizi essenziali come Tac e radiografie senza aver prima garantito un’alternativa ai cittadini”. Lo afferma Gianfranco Librandi, vicesegretario regionale di Forza Italia Campania, commentando la decisione del sindaco di Procida di sospendere i lavori all’ospedale che avrebbero comportato l’interruzione dei servizi di Tac e radiologia. “I lavori sono necessari, ma devono procedere senza compromettere il diritto alla salute. Procida è un’isola e, soprattutto durante la stagione estiva, non può restare priva di un presidio diagnostico fondamentale. L’Asl individui rapidamente una soluzione temporanea che consenta di assicurare la continuità del servizio. La scelta del sindaco Muro va nella direzione della tutela dei cittadini e merita pieno sostegno”, conclude il vicesegretario degli azzurri campani.

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