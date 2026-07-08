SCHLEIN, CONTE, BONELLI E FRATOIANNI DA NAPOLI LANCIANO LA CORSA VERSO LE POLITICHE 2027

“Dobbiamo andare al governo, dobbiamo mandarli a casa. Abbiamo bisogno di restituire ai cittadini quello che gli è stato tolto”. Le forze di maggioranza “non stanno dimostrando una cultura democratica, perché occupano le istituzioni, bloccano la commissione di Vigilanza – per due anni l’hanno bloccata -, occupano tutti gli spazi dello Stato, del parastato. Stanno cercando di completare un’occupazione minuziosa mettendo un sacco di incompetenti e così il Paese si impoverisce sempre più. Mandiamoli a casa tutti insieme, andiamo al governo con una grande Alleanza per la Costituzione”. Lo dice il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, intervenendo dal palco del campo progressista a Napoli.

“Dopo quattro anni di governo Meloni, il Paese non sta meglio. Avevano i numeri in Parlamento per fare tutto e sono riusciti a non fare nulla che migliorasse in concreto la vita degli italiani. Toccherà a noi, davanti a un Paese che ha tre anni di calo della produzione industriale, gli stipendi tra i più bassi d’Europa, le liste d’attesa della sanità che si sono allungate, le tasse che si sono alzate a livello record degli ultimi 12 anni e al contempo alla crescita zero nonostante il Pnrr”. Lo dice la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, intervenendo dal palco del campo progressista a Napoli.