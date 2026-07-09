LUCA CASCONE E ANDREA VOLPE, LA STRANA COPPIA CHE PENSA ALLE POLITICHE 2027 CON LE PREFERENZE

Mentre i leader del Campo Largo, a Napoli, insieme ai dirigenti regionali e nazionali dei partiti, facevano i conti con la contestazione della piazza – tra disoccupati e Potere al Popolo – a Pollica, per la consegna delle bandiere blu, i consiglieri regionali Luca Cascone (A Testa Alta) ed Andrea Volpe (Avanti Psi) trascorrevano una serata dai toni completamente diversi. Ospiti del Sindaco Stefano Pisani, Volpe e Cascone, una vera coppia di fatto della politica regionale in Campania, hanno anche discusso del futuro e, soprattutto, della possibilità di scendere in campo alle prossime elezioni politiche del 2027, sempre che la riforma introduca il sistema del voto di preferenze che, alle Regionali del 2025, ha premiato sia Luca Cascone che Andrea Volpe.

Riusciranno, Cascone e Volpe, ad essere candidati ? E, se si, con quale partito ?

Ah, saperlo….