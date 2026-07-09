ANTONIO D’ALESSIO (AZIONE): “DOPO NOSTRE RICHIESTE AL GOVERNO, STABILIZZATI ADDETTI AL PROCESSO”

“Gli addetti all’ufficio per il processo e i funzionari tecnici di cancelleria hanno, nei periodi scorsi, avuto un ruolo fondamentale nello smaltimento dell’arretrato e nel favorire il percorso della digitalizzazione negli uffici giudiziari. Abbiamo chiesto continuamente al governo la stabilizzazione di queste figure che erano state assunte solo a tempo determinato. La mancata stabilizzazione, con conseguente perdita del know how da loro acquisito, avrebbe creato non solo un problema a tante famiglie ma sarebbe stato un enorme danno per la giustizia.”

Lo dichiara il deputato di Azione Antonio D’Alessio.

Dal primo luglio, finalmente, in tanti, oltre 9.000 unità, avranno un rapporto a tempo indeterminato con la pubblica amministrazione. È stato un provvedimento importante. Per quelli che hanno avuto solo la proroga, ma non ancora la stabilizzazione, continueremo a segnalare al governo il ruolo fondamentale che rivestitono negli uffici.