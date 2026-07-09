OLEVANO SUL TUSCIANO. FIRMATO IL CONTRATTO PER IL COMODATO D’USO DI UN IMPIANTO SPORTIVO

Nella giornata di oggi, in qualità di Sindaco congiuntamente al Parroco, Sac. Don Emanuele Andaloro, ho sottoscritto il contratto di comodato d’uso gratuito del Campo Sportivo “San Michele”, che sarà affidato al Comune di Olevano sul Tusciano per i prossimi 50 anni.”

Un atto di grande valore istituzionale che rappresenta un passo concreto verso la riqualificazione e la valorizzazione di un luogo simbolo dello sport e dell’aggregazione cittadina.

Il prossimo step sarà l’inserimento dell’immobile nel Piano delle Valorizzazioni Immobiliari del Comune di Olevano sul Tusciano, avviando così il percorso che consentirà di programmare interventi di ammodernamento e sviluppo della struttura dedicata al calcio.

Un passo alla volta, con serietà e visione, continuiamo a costruire il futuro delle nostre infrastrutture sportive, offrendo ai giovani, alle associazioni e a tutta la comunità spazi sempre più funzionali e all’altezza delle aspettative.