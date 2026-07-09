CELANO E MINELLA (FI): “CRITICITA’ COMMISSIONE MEDICA ASL SALERNO PER PATENTI SPECIALI”

I consiglieri regionali di Forza Italia Roberto Celano e Mimì Minella hanno presentato in data odierna un’interrogazione al Presidente della Giunta regionale della Campania per denunciare le gravi criticità organizzative e gestionali della Commissione Medica Locale Patenti Speciali dell’ASL Salerno, con sede presso il Distretto sanitario di Eboli.

L’iniziativa è stata sollecitata anche dal capogruppo di Forza Italia al Comune di Salerno, dott. Gabriele Casaburi, che ha raccolto le numerose segnalazioni e i disagi rappresentati da cittadini e utenti del servizio.

“L’attuale organizzazione del servizio – dichiarano Celano e Minella – sta creando enormi disagi soprattutto alle persone con disabilità, ai soggetti fragili, agli anziani e ai lavoratori che hanno necessità di conseguire o rinnovare la patente per continuare a svolgere la propria attività lavorativa.”

Nell’interrogazione vengono evidenziati numerosi problemi, a partire dall’inefficienza di un sistema di prenotazione telefonica o telematica, che costringe gli utenti a recarsi personalmente presso gli uffici anche solo per ottenere un appuntamento, con lunghe code e tempi di attesa incompatibili con i principi di efficienza della pubblica amministrazione.

I consiglieri segnalano inoltre i ritardi dovuti alle visite specialistiche propedeutiche richieste dalla Commissione, spesso non eseguibili in tempi compatibili con le convocazioni, e la carenza di apparecchiature funzionanti per l’esecuzione dei test dei tempi di reazione, circostanza che obbliga molti cittadini a spostarsi in sedi lontane della provincia con ulteriori disagi e costi.

Con l’interrogazione viene inoltre chiesto alla Regione di verificare le ragioni organizzative che hanno determinato il mantenimento della presidenza della Commissione in capo a un dirigente collocato in quiescenza e di valutare la nomina di un dirigente medico attualmente in servizio presso l’ASL Salerno.

“Chiediamo alla Regione Campania – concludono Celano e Minella – un intervento immediato per accertare le responsabilità dei disservizi e adottare tutte le misure necessarie a rendere il servizio finalmente efficiente, accessibile e rispettoso dei diritti dei cittadini. Garantire il rilascio e il rinnovo delle patenti speciali in tempi certi significa tutelare concretamente il diritto alla mobilità, all’inclusione sociale e al lavoro di migliaia di persone”.

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