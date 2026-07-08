SALERNO. DE LUCA RIUNISCE I SUOI CONSIGLIERI COMUNALI PER IL NUOVO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Redazione Agenda Politicadai Comuni
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Il Sindaco De Luca riunisce tutti i consiglieri di maggioranza, a Palazzo di Città, a Salerno, per la riunione che dovrà definire il nome da sostenere, il prossimo 16 Luglio, per l’elezione del nuovo Presidente del Consiglio Comunale. L’appuntamento è per Giovedi’ 9 Luglio, a partire dalle 17.00, in quello che sarà il primi confronto plenario tra tutte le anime politiche che compongono l’attuale maggioranza al Comune di Salerno, dopo il voto dello scorso maggio.

Sul tavolo, almeno prima della riunione in programma per oggi, restano i nomi di Eva Avossa, Angelo Caramanno ed Horace di Carlo, con quest’ultimo che, secondo le notizie che filtrano dagli ambienti deluchiani, sarebbe in vantaggio rispetto agli altri nomi candidati alla carica di Presidente del Consiglio Comunale di Salerno.

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