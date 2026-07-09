CAMPO LARGO, CONTE FRENA SU RENZI: “VEDREMO, A TEMPO DEBITO. HA SPIANATO STRADA A MELONI”

Per l’alleanza di centrosinistra “non c’è il problema di aggiungere persone ma di estendere la capacità di attrarre”. Lo ha detto Giuseppe Conte a In onda, su La7. “Ci vediamo a settembre per definire un programma unitario e valuteremo altri contributi. Renzi? A tempo debito, non si fanno valutazioni a tavolino sulla base di personalismi. C’è Onorato, Maraio, Magi, tanti altri soggetti, Ruffini e tutti a parlare di Renzi. Quando si andrà a valutare su una piattaforma condivisa valuteremo come rendere massiamente competitivo il progetto senza perdere coerenza”, ha spiegato il leader del M5s.

“Renzi ha fatto il grande errore, in piena pandemia, di spianare la strada a Meloni, ma questo è un errore politico, sul piano personale non devo vendicarmi con nessuno”. Lo ha detto Giuseppe Conte a In Onda, su La7.