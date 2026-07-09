CAVA DE’ TIRRENI. IL COMUNE SOTTOSCRIVE ACCORDO CON AZIENDA SPECIALE PER SERVIZI SOCIALI

Redazione Agenda Politicadai Comuni

L’Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Giordano, mette un punto fermo alla questione legata all’ASCCCA (Azienda Speciale Consortile Cava-Costa D’Amalfi). Questo pomeriggio, l’Assessore ai Servizi Sociali Vincenzo Lamberti ha sottoscritto un protocollo d’intesa tra il Comune di Cava de’ Tirreni e l’Azienda Speciale, volto a garantire la totale continuità delle prestazioni assistenziali sul territorio.

In base all’accordo, l’Ente comunale gestirà in via temporanea — e previo rimborso delle spese da parte dell’ASCCCA — i servizi sociali finora in capo al Piano di Zona Ambito S2 Cava – Costa d’Amalfi. Il provvedimento è indispensabile perché in sua assenza i servizi sarebbero stati interrotti, provocando disagi all’utenza.

L’ASCCCA, infatti, pur avendo ottenuto l’accreditamento da parte della Regione Campania lo scorso maggio, non è ancora operativa nella gestione diretta delle attività.

 

“La priorità assoluta di questa Amministrazione è sempre stata la tutela delle fasce più deboli della nostra comunità – ha sottolineato l’assessore ai Servizi Sociali, Vincenzo Lamberti – Non potevamo permettere che i tempi tecnici di attivazione della nuova Azienda Speciale Consortile ricadessero sui cittadini e sulle famiglie che ogni giorno confidano nell’erogazione dei servizi socio-assistenziali. Con la firma di questo accordo ponte, il Comune si fa carico della gestione temporanea, garantendo stabilità e continuità senza disperdere il lavoro fatto finora dall’Ambito S2. È un atto di responsabilità che traccia un percorso chiaro fino alla piena operatività dell’ASCCCA, i cui costi saranno interamente rimborsati all’Ente, tutelando così anche il bilancio comunale”.

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