PAGANI. SOPRALLUOGO DI LUCIA VUOLO E DEL COMMISSARIO CARUSO PER IL NUOVO COMMISSARIATO DI POLIZIA

Redazione Agenda Politicadai Comuni

Entra nel vivo l’azione di assistenza istituzionale avviata dall’Onorevole Vuolo a supporto della gestione commissariale di Pagani. Oggi si è svolto un importante sopralluogo strategico presso l’ex scuola media “Sant’Alfonso Maria de’ Liguori”, bene comunale in attesa di riqualificazione.

L’area è stata individuata dal Vice Prefetto, dott.ssa Caruso, come plesso ottimale per l’istituzione del nuovo Commissariato di Polizia di Stato. Un passo decisivo che accoglie e rende concreta la proposta avanzata dall’Onorevole Vuolo sin dalla sua prima audizione ufficiale a Palazzo di Città.

Risposte concrete alle criticità del territorio
L’iniziativa della dott.ssa Caruso e l’intesa con l’Onorevole Vuolo rispondono alla necessità di garantire sicurezza e legalità a Pagani, specialmente alla luce dei recenti e preoccupanti fatti di cronaca che hanno colpito zone centrali come la Villa Comunale e l’area nei pressi della Basilica di Sant’Alfonso.

Questo percorso programmatico poggia su basi solide: già nell’autunno del 2025, infatti, l’Onorevole aveva segnalato la situazione al Prefetto di Salerno tramite PEC, proponendo un censimento rigoroso dei cittadini extracomunitari non regolarizzati e la verifica sistematica dei contratti di locazione sul territorio.

La dichiarazione dell’Onorevole Vuolo:
“Pagani merita risposte immediate e presidi di legalità visibili. Il sopralluogo di oggi all’ex scuola ‘Sant’Alfonso’ dimostra l’efficacia della sinergia tra istituzioni. Desidero ringraziare sentitamente la dott.ssa Caruso per la straordinaria prontezza e la lungimiranza operativa con cui ha recepito la nostra proposta, individuando una soluzione eccellente che restituirà dignità a un bene comunale. Un ringraziamento sincero va anche agli uffici tecnici del Comune di Pagani per il prezioso e tempestivo supporto operativo, fondamentale per la fattibilità di questo progetto.

Accanto al nuovo Commissariato, resta fondamentale proseguire la cooperazione con la Prefettura sul fronte del monitoraggio e del controllo degli affitti, seguendo la linea tracciata mesi fa. A livello più ampio, è indispensabile ribadire una linea di fermezza che ho già promosso e che trova riscontro sia nell’azione del Governo che nelle ultime direttive del Parlamento Europeo: per chi delinque, non rispetta le nostre leggi o è privo di regolare permesso di soggiorno, l’unica strada deve essere quella dei rimpatri immediati. L’obiettivo comune resta restituire serenità e ordine alla nostra comunità.”

Related Posts

Luglio 9, 2026

CAVA DE’ TIRRENI. IL COMUNE SOTTOSCRIVE ACCORDO CON AZIENDA SPECIALE PER SERVIZI SOCIALI

Luglio 9, 2026

OLEVANO SUL TUSCIANO. FIRMATO IL CONTRATTO PER IL COMODATO D’USO DI UN IMPIANTO SPORTIVO

Luglio 8, 2026

SALERNO. DE LUCA RIUNISCE I SUOI CONSIGLIERI COMUNALI PER IL NUOVO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO