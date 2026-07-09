SAN CIPRIANO PICENTINO. IL SINDACO SONIA ALFANO AL MINISTERO DEI TRASPORTI PER INCONTRO CON MATTEO SALVINI

Un incontro importante per il futuro di San Cipriano Picentino

Presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Sindaco di San Cipriano Picentino Sonia Alfano ha incontrato il Ministro Matteo Salvini.

Il Sindaco, crede fermamente che il futuro del nostro territorio si costruisca portando le nostre istanze direttamente ai tavoli governativi. È stato un confronto franco e costruttivo, durante il quale ha voluto presentare una panoramica completa sulla nostra realtà:

I nostri progetti: Ha illustrato tutte le idee e le pianificazioni che abbiamo in mente per lo sviluppo, la modernizzazione e il rilancio di San Cipriano Picentino.

Le nostre problematiche: Non ha nascosto le criticità e i nodi strutturali che i nostri cittadini affrontano quotidianamente e che necessitano di un supporto e di investimenti non più rimandabili.

Trovare ascolto e attenzione a Roma è un passo fondamentale per dare risposte concrete alla nostra comunità. Il lavoro per il nostro Comune non si ferma, e continueremo a dialogare con tutte le istituzioni per valorizzare San Cipriano Picentino come merita.

Grazie anche all’on. Gianpiero Zinzi per l’opportunità creata e la vicinanza alla nostra comunità.