PD SALERNO. MARTINO D’ONOFRIO: “AVVICINARE TERRITORI ALLA NOSTRA COMUNITA’ POLITICA”

“Parte, da oggi, un impegno politico molto avvincente, quello di rendere sempre piu’ breve la distanza tra le amministrazioni comunali della Provincia di Salerno ed il Pd del Salernitano. E’ per questa ragione che, già dai prossimi giorni, inizierò ad ascoltare colleghi sindaci, assessori comunali e consiglieri, per comprendere in che modo tenere sempre piu’ vicina la nostra comunità politica a quella del territorio”. Lo dichiara Martino D’Onofrio, Sindaco di Montecorvino Rovella, delegato all’interno della segreteria provinciale del Pd agli Enti Locali.

“Ringrazio il Segretario Provinciale Giovanni Coscia, il Segretario Regionale Onorevole Piero De Luca e tutti i nostri dirigenti per la fiducia che mi hanno voluto accordare. Sono certo di poter contare sulla collaborazione di tanti amministratori locali del Pd che, in Provincia di Salerno, rappresentano la stragrande maggioranza”