SAN VALENTINO TORIO. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA PROROGA PER DEFINIZIONE AGEVOLATA TRIBUTI

Fermo restando le disposizioni approvate nel consiglio comunale del 7 Maggio scorso, si puo’ dunque presentare istanza di definizione agevolata fino al 15 Settembre.
Precedentemente la scadenza era stata fissata al 30 Giugno.
Lo scrive il Sindaco di San Valentino Torio Michele Strianese.
Un ulteriore provvedimento per dare possibilita’ a cittadini, famiglie, imprese, commercianti, professionisti di pagare i debiti pregressi risparmiando interessi e sanzioni.
Approvato, inoltre, un altro provvedimento rilevante per la stabilita’ economica e finanziaria dell’ Ente, ovvero il NUOVO PIANO DI RIENTRO DEL DISAVANZO DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE che ormai e’ stato annullato completamente, alleggerendo la parte corrente del bilancio di previsione.
Eletti anche i membri delle commissioni consiliari FINANZE, LAVORI PUBBLICI, AFFARI SOCIALI ed approvati due debiti fuori bilancio.
Ratificata, inoltre, una variazione di bilancio che era stata gia’ approvata dalla Giunta Comunale il 14 Maggio scorso.