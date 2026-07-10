GIUSEPPE FABBRICATORE (FDI): “ORGOGLIOSO PER PARTECIPAZIONE AD EVENTO FINALE CINEDU'”

Il Vicepresidente del Consiglio Regionale della Campania Giuseppe Fabbricatore ha partecipato all’evento finale del progetto “School Movie Cinedu'”, ai Templi di Capaccio Paestum, la rassegna cinematografica per Istituti scolastici che vede impegnati alunni delle scuole primarie e secondarie di I grado di tutta Italia nella realizzazione di cortometraggi.

“Sono molto orgoglioso di aver consegnato il riconoscimento agli studenti vincitori della rassegna nell’ambito dell’evento conclusivo di una manifestazione culturale e sociale, che ha coinvolto diverse città della Campania, valorizza le capacità creative ed artistiche dei giovani partecipanti e favorisce la partecipazione e la crescita culturale del territorio” – ha rimarcato l’esponente di “Fratelli d’Italia”, che ha aggiunto: “per questi motivi, l’iniziativa ha ricevuto il Patrocinio del Consiglio Regionale della Campania”. Fabbricatore ha, quindi, rivolto un plauso “all’ottimo lavoro dei promotori, in primis alla Presidente dell’Associazione “School Movie Aps”, Vincenza Ruggiero, agli organizzatori, alla Diretttrice dei Parchi Archeologici di Capaccio Paestum Tiziana D’Angelo, ed anche, nel rispetto dei ruoli istituzionali, all’Assessore Regionale Vincenzo Maraio per il sostegno istituzionale dato nell’ambito delle iniziative per il turismo e per la cultura che, nella sinergia tra Giunta e Consiglio regionale, stiamo mettendo in campo per valorizzare il nostro territorio e particolarmente i nostri giovani”.

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