SALERNO. ANTONIO CAMMAROTA INDICATO COME CAPOGRUPPO DI AVANTI PSI IN CONSIGLIO COMUNALE

Il gruppo consiliare di Avanti PSI al Comune di Salerno rilancia la propria azione politica e organizzativa, confermando la volontà di rafforzare la presenza del movimento nell’attività istituzionale di Palazzo di Città e continuando a promuovere attività sul territorio.

Nel corso della riunione del gruppo, composto dai consiglieri Antonio Cammarota, Simona Calzaretti e Filomeno Di Popolo, è stata ufficializzata la nomina di Antonio Cammarota a capogruppo consiliare. Il consigliere è alla quinta consigliatura, già capogruppo alla Provincia e al Comune, per dieci anni presidente della Commissione Trasparenza.

All’incontro hanno preso parte anche il coordinatore cittadino Donato D’Aiuto, il segretario provinciale Silvano Del Duca e l’assessore Massimiliano Natella.

La designazione rappresenta un ulteriore passo nel percorso di consolidamento del progetto politico di Avanti PSI a Salerno, valorizzando il lavoro di squadra svolto dalla lista e dai suoi rappresentanti istituzionali.