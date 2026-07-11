SALERNO. GABRIELE CASABURI (FI): “SENZA COMMISSIONI, IN CONSIGLIO ARGOMENTI URBANISTICI E FINANZIARI”

“Lavoreremo nell’interesse di tutti i cittadini di Salerno e non si tratta di una frase di circostanza, perchè quello che si appresta ad iniziare il proprio lavoro sarà un Consiglio Comunale chiamato a fare scelte molto importanti per il futuro della nostra città”. Gabriele Casaburi, Consigliere Comunale di Forza Italia, reduce da una convincente campagna elettorale, traccia un percorso dei prossimi anni di lavoro a Palazzo di Città. “All’opposizione, cosi’ come hanno deciso gli elettori, ma pronti ad essere propositivi, senza dimenticare il ruolo di controllo sull’operato della maggioranza De Luca”. E che aria si respira ? “Diciamo”, sottolinea Casaburi, “che gli auspici della vigilia sono stati già accantonati. Con una decisione del tutto inspiegabile, nella prima seduta del Consiglio Comunale, ci troviamo argomenti di natura finanziaria ed urbanistica, sui quali siamo chiamati a votare senza che ci sia stato un lavoro preparatorio delle Commissioni, che non si sono ancora insediate. Se il Sindaco ha fretta di approvare determinati argomenti ce ne spieghi le ragioni oppure ci coinvolga in un discorso di collaborazione istituzionale. Ad oggi non abbiamo nè le spiegazioni, nè un invito ad un dialogo costruttivo.” Intanto, nel primo Consiglio Comunale, che porterà all’elezione del Presidente dell’Assise, saranno costituiti anche i gruppi. “Ho avuto l’onore”, sottolinea Casaburi, “di essere indicato quale Capogruppo di Forza Italia. Ringrazio i vertici provinciali e regionali del partito e sono pronto ad iniziare questa esperienza amministrativa e politica nel Comune di Salerno”

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